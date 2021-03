Usa: Biden su uccisione asiatici in Georgia, "silenzio è complicità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato i cittadini Usa ad "agire contro le violenze ai danni degli americani di origine asiatica". Parlando da Atlanta - dove ha incontrato insieme alla sua vice Kamala Harris la comunita' asiatico-americana locale - Biden ha aggiuto: "Troppi americani di origine asiatica sono preoccupati per la loro sicurezza e per quella dei loro cari". Il riferimento è alla strage messa in atto da un 21enne della zona in tre centri benessere, a seguito della quale hanno perso la vita otto persone. "Il silenzio è complicità, non possiamo essere complici. Dobbiamo parlare, dobbiamo agire", ha aggiunto Biden".(Nys)