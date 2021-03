Business news: Spagna, a gennaio crollo compravendite immobili del 15,4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna nel mese di gennaio di quest'anno la compravendita di immobili è crollata del 15,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), gennaio ha registrato una tendenza al ribasso dopo due mesi consecutivi di tassi positivi su base annua: +1,9 per cento di novembre e +3,7 per cento di gennaio. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il prezzo medio delle abitazioni ha subito una variazione del -7,61 per cento. (Spm)