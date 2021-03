Brasile: Volkswagen sospende produzione per aggravarsi pandemia Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato che sospenderà la produzione di veicoli in Brasile a causa del peggioramento della pandemia Covid-19. La misura si applicherà tra il 24 marzo e il 4 aprile a tutti gli stabilimenti della società nel paese: Sao Bernardo do Campo (Stato di San Paolo), dove sono prodotti i modelli Polo, Virtus, Nivus e Saveiro, Taubaté (San Paolo), che assembla i modelli Up, Gol e Voyage, Sao Carlos (San Paolo), responsabile della produzione dei motori, e Sao José dos Pinhais (Paranà), dove si costruiscono Fox e T-Cross. Secondo quanto comunicato dalla società, la decisione è stata presa in considerazione della crescita del numero di casi di contagio e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva nel paese. "L'azienda adotta questa misura al fine di preservare la salute dei suoi dipendenti e delle loro famiglie", ha sostenuto l'azienda in una nota ripresa dal portale "G1". Sempre secondo Volkswagen, negli stabilimenti verranno mantenute solo le attività essenziali e gli impiegati nelle aree amministrative lavoreranno nel lavoro a distanza. (segue) (Nys)