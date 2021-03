Business news: Germania, per Heckler&Koch profitto da 13,5 milioni di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, la fabbrica di armi tedesca Heckler&Koch (H&K) ha registrato un profitto al netto delle imposte pari a 13,5 milioni di euro, con un fatturato in aumento del 15 per cento su base annua a 275 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda ha comunicato che tali sviluppi confermano “il corso di riallineamento e modernizzazione intrapreso dal consiglio di amministrazione”. In particolare, il direttore finanziario Bjoern Kroenert ha dichiarato: “Il ritorno alla redditività nel 2019 e il risultato del 2020 confermano che H&K è di nuovo in pista dopo anni difficili”. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, i debiti della società rimangono elevati. Da luglio scorso, H&K è di proprietà della holding lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde), che fa capo all'investitore francese Nicolas Walewski. Cde è amministrata da uno studio legale con sede alle Barbados. (Geb)