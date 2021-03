Business news: Repubblica Ceca, produzione automobilistica scende del 13,6 per cento a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di auto in Repubblica Ceca cala del 13,6 per cento annuo a gennaio e febbraio. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk" richiamando i dati dell'Associazione dell'industria automobilistica. Il numero assoluto di veicoli prodotti nei primi due mesi del 2021 è di 206.695. Nel solo mese di febbraio il calo è stato del 15,4 per cento. A pesare sull'andamento della produzione automobilistica sono soprattutto le interruzioni nelle forniture di componenti, le misure restrittive al trasporto di merci e la situazione del mercato del lavoro. Gli stabilimenti Hyundai a Novosice hanno prodotto nel periodo in esame 37.200 auto, ovvero solamente lo 0,8 per cento in meno dell'anno scorso. A febbraio la produzione è cresciuta del 14 per cento annuo. (Vap)