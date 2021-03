Business news: Commissione Ue, sì a 4 milioni di aiuti a coltivatori mele sloveni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato uno schema sloveno da 4 milioni di euro a sostegno dei coltivatori di mele colpiti dall'epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato. Il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette per compensare le microimprese e le Pmi per la perdita di reddito causata dall'epidemia di coronavirus. Lo scopo del programma è aiutare i beneficiari a soddisfare le loro esigenze di liquidità e continuare le loro attività durante e dopo lo scoppio dell'epidemia. I beneficiari della misura sono stimati tra i 101 e i 500. (Beb)