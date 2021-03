Business news: Germania, gruppo per lavorazione carne Toennies sarebbe prossimo alla vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Principale gruppo tedesco per la lavorazione della carne, Toennies sarebbe prossimo alla vendita. Le opzioni per l'operazione verrebbero esaminate “da mesi” e i potenziali acquirenti dovrebbero essere contattati “presto”. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che cita fonti informate sui fatti secondo cui i Toennies potrebbero vendere la propria azienda di famiglia per quattro miliardi di euro. I possibili acquirenti sarebbero i concorrenti Tyson Foods (Stati Uniti), Jbs (Brasile) e Wh (Cina). (Geb)