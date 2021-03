Business news: Deutsche Bank, investment banking ancora motore di crescita nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021, l'investment banking si è confermato il motore di crescita di Deutsche Bank, principale istituto di credito della Germania. L'utile della divisione del mercato dei capitali è “attualmente di circa il 20 per cento superiore” al livello dello stesso periodo del 2020, ha comunicato Fabrizio Campelli, consigliere di amministrazione di Deutsche Bank. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ciò riguarda tutti i settori dell'investment banking. Per Campelli, “l'inizio dell'anno è stato molto incoraggiante”. L'investment banking è stata la forza trainante di Deutsche Bank già nel 2020. Ante imposte, la banca ha guadagnato oltre tre miliardi di euro in questo settore. Secondo Campelli, nel primo trimestre del 2021, gli oneri per l'attività creditizia sono inferiori alle attese degli analisti. Il fondo rischi per imminenti inadempienze sui crediti è circa la metà del valore previsto dagli esperti di circa 360 milioni di euro. Il dirigente ha, infine, confermato che Deutsche Bank sta rispettando gli obiettivi di costo per il 2022. (Geb)