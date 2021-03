© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 20 marzo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 961m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: ampie schiarite tra notte e mattino, salvo residua variabilità nuvolosa su Alpi piemontesi e Appennino, a seguire un nuovo impulso d'aria fredda sarà responsabile di un generale aumento della nuvolosità in particolar modo sulle Alpi piemontesi dove dal tardo pomeriggio-sera saranno possibili deboli nevicate oltre 400-600 m di altitudine. Clima freddo, specie in montagna, ma con locali gelate anche in pianura; valori diurni non oltre i 10 gradi. Venti di tramontana e grecale in Liguria con Mar Ligure poco mosso o localmente mosso al largo. (Rpi)