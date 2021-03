Ue: commissario Giustizia Reynders, obiettivo del certificato verde digitale è facilitare circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul certificato verde digitale, l'obiettivo dell'Unione europea è di facilitare la libertà di circolazione dei cittadini. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, intervistato su "Rai Radio1" nel programma "Caffè Europa". "La nostra scelta è stata fatta per evitare qualsiasi tipo di discriminazione", ha detto. Come ha ricordato Reynders, "il vaccino non è obbligatorio e per di più non tutti possono essere vaccinati allo stesso tempo, ci sono regole e priorità in base alle strategie vaccinali. Noi vogliamo facilitare la libertà di circolazione per tutti i cittadini. Sarà quindi un diritto di ogni cittadino richiedere gratuitamente un certificato che riporti le informazioni sui tre elementi". "Si può essere immunizzati essendo guariti della malattia, o essendo vaccinati, e si può anche dimostrare di essere negativi cioè non contagiati dalla malattia grazie a un test. Questo dovrebbe permettere di facilitare la libera circolazione, quindi i viaggi. Già ora i viaggi sono possibili sottoponendosi a test e -se necessario- con le quarantene", ha aggiunto il commissario. (segue) (Res)