Ue: commissario Giustizia Reynders, obiettivo del certificato verde digitale è facilitare circolazione (2)

- "Gli Stati membri saranno obbligati a creare questo pass. Lo stesso certificato sarà messo in campo nei 27 paesi Ue, perché proponiamo un regolamento e gli Stati membri dovranno accettare tale certificato. E' vero però che saranno gli Stati a decidere a che cosa servirà il certificato, quali saranno le restrizioni da sopprimere o quali i vantaggi. In realtà già oggi alcuni Stati membri non autorizzano i viaggi non essenziali o richiedono test e quarantene. Quindi vogliamo creare uno strumento, il certificato, che permetta di tenere conto di tali test e quarantine, ma anche delle vaccinazioni e dell'immunità dalla malattia, di chi è guarito. Speriamo che per l'estate molte più persone saranno vaccinate e la situazione epidemiologica migliorerà. Questo certificato sarà operativo probabilmente dalla fine di giugno, inizi luglio", ha spiegato ancora Reynders. (segue) (Res)