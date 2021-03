Ue: commissario Giustizia Reynders, obiettivo del certificato verde digitale è facilitare circolazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha poi parlato della lotta alle frodi per Next Generation Eu. "Faremo molte inchieste amministrative con Olaf, l'agenzia europea che lotta contro queste frodi. Ma faremo di più. Infatti, prima dell'estate noi faremo partire le operazioni, l'attività sul campo, della nuova procura europea, alla quale partecipano 22 paesi dell'Unione compresa l'Italia. La procura europea potrà agire a partire dal livello europeo per condurre indagini ed eventualmente perseguire crimini di frodi o abusi contro il bilancio europeo. È uno strumento nuovo che potrà essere molto efficace, soprattutto nel momento in cui il bilancio europeo sarà più importante. Spenderemo di più, più velocemente e probabilmente anche con maggiore flessibilità. Dunque, è importante - e ne ho parlato recentemente anche con la neo ministra della Giustizia italiana - che tutti i paesi concludano la procedura per designare i 140 procuratori delegati che agiranno in tutta l'Europa per lottare contro le frodi", ha concluso Reynders. (Res)