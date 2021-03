Brasile: 2.815 vittime di Covid in 24 ore, per la prima volta oltre 15mila decessi in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 2.815 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 290.314. Lo riferisce il ministero della Salute. Il Brasile registra per la prima volta da inizio pandemia oltre 15mila morti in una settimana. Il paese è inoltre quello dove nelle ultime due settimane si è registrato il maggior numero di morti in valore assoluto. Il Brasile, che conta meno del 3 per cento della popolazione mondiale è responsabile del 22 per cento delle morti complessive per Covid-19 nel mondo e del 16 per cento di tutti i nuovi contagi. (segue) (Brb)