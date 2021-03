Business news: Svezia, da Northvolt ordine di 14 miliardi di dollari per batterie elettriche Volkswagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La startup svedese specializzata nella produzione di batterie Northvolt ha ricevuto un ordine dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen per un valore totale di 14 miliardi di dollari. L'accordo costituisce la continuazione di una partnership tra le società svelata per la prima volta nel 2019, che ora "sarebbe stata ulteriormente ampliata per supportare un ordine combinato del valore di oltre 14 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni", ha affermato Northvolt in una nota. "Volkswagen è un investitore chiave, un cliente e un partner nel percorso che ci attende e continueremo a lavorare sodo con l'obiettivo di fornire loro la batteria più ecologica del pianeta", ha dichiarato l'amministratore delegato di Northvolt, Peter Carlsson. Northvolt, fondata nel 2016, sta attualmente costruendo una "gigafactory" nella città di Skelleftea, nel nord della Svezia, attorno alla quale sarà incentrata la partnership con la casa automobilistica tedesca. (Sts)