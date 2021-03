Business news: Bnp Paribas favorita per acquisire Orange Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca francese Bnp Paribas sembra essere il candidato favorito per acquisire Orange Bank. È quanto sostiene l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che le proposte dovranno arrivare per fine marzo, mentre la decisione sarà presa per questa estate. Sebbene Bnp Paribas venga data come favorita, all'acquisizione sono interessati anche Société Generale e Credit Agricole. "Corrispondono a quello che vogliamo fare e abbiamo l'abitudine di lavorare con dei partner", spiega una fonte vicina a Orange. Bnp Paribas potrebbe approfittare delle reti in Africa, in Spagna e in Polonia di Orange che a sua volta trarrebbe vantaggi dalla presenza in Italia del suo partner. (Frp)