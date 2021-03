Business news: Turchia, Banca centrale alza tasso ufficiale di riferimento al 19 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Repubblica di Turchia ha deciso di aumentare dal 17 per cento al 19 per cento il tasso ufficiale di riferimento per affrontare il calo della lira turca e l’aumento dei prezzi. In una nota, la Banca centrale turca ha affermato che le prospettive di crescita globale e i prezzi delle materie prime internazionali sono aumentati a causa degli sviluppi positivi sperimentati nel processo di vaccinazione con le politiche monetarie e fiscali espansive. Nella nota la Banca centrale ha sottolineato che le crescenti aspettative di inflazione globale hanno causato incertezze riguardo alle politiche monetarie dei Paesi sviluppati e fluttuazioni dei mercati finanziari globali. "L'attività economica sta seguendo corso positivo. Con l'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, si prevede un aumento dell'attività economica nei servizi e nei settori correlati. Tuttavia, i rischi sull'attività economica rimangono importanti a seconda dei possibili sviluppi riguardanti il decorso della pandemia. Nel frattempo, l'aumento dei prezzi per i prodotti importati continua a incidere negativamente sul saldo delle partite correnti, mentre la crescita del credito, rallentata a causa dell'inasprimento delle condizioni finanziarie, ha recentemente mostrato una tendenza al rialzo”, ha riferito la Banca centrale turca. (Tua)