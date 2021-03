Business news: Polonia, produzione industriale a febbraio cresce meno del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale polacca a febbraio è cresciuta del 2,7 per cento annuo. Lo rivela l'Ufficio centrale di statistica (Gus). Si tratta di una percentuale inferiore rispetto a quella attesa dagli economisti, che pronosticavano un 3,9 per cento. Nei settori chiave dell'industria polacca la produzione è effettivamente cresciuta a ritmi analoghi al dato complessivo. Lo stesso non si può dire però per l'industria mineraria, che decresce del 6,1 per cento. Su base mensile la crescita a febbraio è del 4,1 per cento. (Vap)