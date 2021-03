Business news: Winkelmann (Lamborghini), il futuro è elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro di Lamborghini è elettrico per Stephan Winkelmann, amministratore delegato del marchio di proprietà del conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen. Intervistato dal quotidiano “Hadelsblatt”, Winkelmann afferma che, entro la fine dell'anno, intende annunciare il nuovo corso di Lamborghini, che comprende una strategia per l'elettromobilità. “Presenteremo notizie importanti sicuramente prima dell'estate e ciò include anche l'elettrificazione”, sostiene l'Ad. I nuovi modelli che Lamborghini immetterà sul mercato alla fine del decennio non saranno quindi solo ibridi e “anche per le supersportive vi saranno solo motori elettrici in futuro”. Per Winkelmann, i carburanti sintetici non sono un'opzione: “Non è una strategia chiara per il futuro”. Intanto, per Lamborghini “la domanda è maggiore dell'offerta”, sottolinea l'Ad che aggiunge: “In termini di consegne e ordini, superiamo le cifre del 2020”. Inoltre, nonostante il lockdown in vigore in Italia nella scorsa primavera per contenere la pandemia di Covid-19, Lamborghini ha superato la crisi “sorprendentemente bene”, nota “Handelsblatt”. Con 7.430 consegne, il 2020 è stato “il secondo anno migliore nella storia dell'azienda”. (Geb)