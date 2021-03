Business news: Ucraina, governo auspica di attrarre investimenti per 5 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina attirerà investimenti per 5 miliardi di dollari nel 2021.Queste le stime del ministero ucraino per lo Sviluppo economico, commerciale e agricolo, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". Partecipando a un evento pubblico, il vice ministro Iryna Novikova ha spiegato che per l'anno in corso, il governo Kiev si attende una maggiore attività in termini di investimenti, grazie all'interesse dall'estero. "Abbiamo una speranza ottimistica per 5 miliardi", ha detto Novikova. L'importo totale degli investimenti diretti esteri accumulati in Ucraina è attualmente di 49 miliardi di dollari. (Rum)