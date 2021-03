Business news: Germania, Rheinmetall punta sui corazzati per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall punta sui mezzi corazzati per la propria crescita. Come affermato dall'amministratore delegato Armin Papperger, il fatturato del comparto militare del gruppo aumenterà dai 3,7 miliardi di euro del 2020 a 5,5 miliardi di euro nel 2025. Il principale motore di tale espansione sono i corazzati. Come riferisce il quotidiano “Franfkurter Allgemeine Zeitung”, a titolo di esempio Papperger ha citato di aspettarsi a breve dal Regno Unito una commessa da 750 milioni di euro per Rheinmetall. Il gruppo dovrebbe fornire un cannone da 120 millimetri per la nuova torretta che verrà montata sui carri armati Challenger 2, in dotazione all'esercito britannico dal 1994. Riguardo ai corazzati e ai camion da trasporto militare, Papperger ha aggiunto che Rheinmetall osserva “un potenziale di ordini nei prossimi dieci anni compreso tra i 30 ei 60 miliardi di euro”. Per l'Ad, tali previsioni positive si basano sull'aumento degli investimenti per la difesa registrato su scala globale. (Geb)