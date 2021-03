Business news: Romania, investimenti esteri diretti diminuiti di oltre il 70 per cento a gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti in Romania sono diminuiti del 70,39 per cento nel primo mese di quest'anno, arrivando a 363 milioni di euro, rispetto a 1,226 miliardi di euro nel gennaio del 2020. Lo riferisce la Banca nazionale di Romania (Bnr) con un comunicato. "Gli investimenti diretti di non residenti in Romania sono ammontati a 263 milioni di euro (rispetto a 1,226 miliardi di euro nel gennaio 2020), di cui investimenti azionari (compreso l'utile netto reinvestito stimato) sono ammontati a un valore netto di 531 milioni di euro, mentre i prestiti infragruppo hanno registrato un valore netto negativo di 168 milioni di euro", si legge nel comunicato. Il numero di società con capitale estero di nuova costituzione è diminuito a gennaio 2021 del 16,9 per cento, rispetto al medesimo mese dello scorso anno, arrivando a 322 unità. Le 322 nuove società avevano un capitale sociale sottoscritto per un importo totale di 1.658 milioni di dollari, il doppio di quello delle società registrate a gennaio 2020, di 790.400 dollari. A fine gennaio, in Romania erano presenti 231.298 società con partecipazione straniera nel capitale sociale. Il valore del capitale sottoscritto è stato di 64,96 miliardi di dollari. La maggior parte di società a partecipazione estera sono investitori dall'Italia, rispettivamente 49.667 (capitale sottoscritto di 3.855 miliardi di dollari), ma il valore più alto del capitale sociale appartiene ai Paesi Bassi, rispettivamente 13.241 miliardi di dollari, in 5.526 società. (Rob)