Business news: Germania, Enbw realizzerà due impianti fotovoltaici in Brandeburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Enbw realizzerà due impianti fotovoltaici in Brandeburgo, presso Alttrebbin e Gottesgabe nel circondario di Maerkisch-Oderland. È quanto riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, aggiungendo che i due siti coprono una superficie di 125 ettari ciascuno e hanno una potenza prevista di 150 megawatt. I lavori di costruzione dovrebbero durare circa un anno. Al termine delle operazioni, i due parchi disporranno di 700 moduli solari ciascuno. L'energia generata dovrebbe poter rifornire circa 90 mila abitazioni. Secondo Enbw, in questo modo le emissioni di CO2 verranno ridotte di quasi 200 mila tonnellate all'anno. In Brandeburgo, presso Werneuchen nel circondario di Weesow-Willmersdorf. Enbw opera già il maggiore parco solare della Germania. Con 465 mila, l'impianto produce elettricità per circa 50 mila abitazioni, evitando così circa 129 mila tonnellate di CO2 all'anno. (Geb)