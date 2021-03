Usa-Cina: in Alaska colloqui “duri e diretti” tra le delegazioni di Washington e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra le delegazioni diplomatiche di Stati Uniti e Cina ad Achorage, in Alaska, sono stati “duri e diretti”. In questi termini li ha definiti il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, che ha guidato la delegazione insieme al segretario di Stato, Antony Blinken. I due esponenti dell’amministrazione di Joe Biden hanno incontrato – nel primo round di colloqui da quando il democratico si è insediato alla Casa Bianca il 20 gennaio scorso - il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, e Yang Jiechi, direttore dell'Ufficio della Commissione affari esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc). "Ci aspettavamo colloqui duri e diretti su una vasta gamma di questioni, ed è esattamente quello che è successo", ha spiegato Sullivan prima di lasciare l’incontro. “La nostra conversazione è stata molto franca", ha commentato per parte sua il segretario di Stato Blinken. La delegazione cinese è invece partita senza rilasciare alcun commento. (segue) (Nys)