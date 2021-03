Usa-Cina: in Alaska colloqui “duri e diretti” tra le delegazioni di Washington e Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha mai accettato e non accetterà mai accuse ingiustificate da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro Wang prima della chiusura dei colloqui. "Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la loro vecchia cattiva abitudine all'egemonismo e abbandonare completamente il loro comportamento prepotente di interferire negli affari interni della Cina", ha detto Wang. Notando che Anchorage si trova al centro della rotta aerea tra le capitali della Cina e gli Stati Uniti, Wang ha definito la città una "stazione di servizio" per gli scambi fra Cina e Stati Uniti e un "incrocio" per i due Paesi per incontrarsi a metà strada. "Negli ultimi anni, a causa della soppressione irrazionale dei diritti e degli interessi legittimi della Cina, le relazioni fra le parti hanno incontrato difficoltà senza precedenti; questa situazione ha danneggiato gli interessi dei due popoli così come la stabilità e lo sviluppo del mondo, e dovrebbe cessare", ha affermato il capo della diplomazia cinese. (segue) (Nys)