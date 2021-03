Usa-Cina: in Alaska colloqui “duri e diretti” tra le delegazioni di Washington e Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Wang, l'escalation di sanzioni degli Stati Uniti su questioni relative a Hong Kong il 17 marzo è una grave interferenza negli affari interni della Cina, e ha suscitato una forte indignazione tra il popolo cinese. "Non è normale che gli Stati Uniti accolgano gli ospiti introducendo sanzioni alla vigilia della partenza della parte cinese per questo dialogo. Se gli Stati Uniti vogliono aumentare il loro cosiddetto vantaggio sulla Cina attraverso l'Hong Kong Autonomy Act hanno fatto dei calcoli totalmente sbagliati in quanto questo espone solo la debolezza interna degli Usa", ha detto il ministro. "Questa pratica non influenzerà affatto la posizione legittima della Cina, né scuoterà la ferma volontà del popolo cinese di salvaguardare la sovranità e la dignità della nazione", ha aggiunto. (segue) (Nys)