Usa: “Wp”, nuove linee guida anti-Covid aprono la strada a didattica in presenza

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) hanno rivisto le linee guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nelle scuole, spiegando che per tutte le elementari e per la maggior parte delle medie e superiori è sufficiente che tra gli studenti ci sia una distanza di tre piedi, corrispondenti a 0.91 metri. Secondo il quotidiano “Washington Post” si tratta di un cambiamento che "getta le basi per la riapertura a tempo pieno della didattica in presenza”. Uno studio recente, pubblicato dai Cdc, rileva che la trasmissione del Covid-19 resta limitata nelle scuole in cui è obbligatorio indossare le mascherine ma non mantenere la distanza finora indicata come standard (sei piedi, 1.82 metri). I sindacati degli insegnanti si sono opposti al nuovo corso, ma molti grandi distretti hanno iniziato a riaprire part-time in presenza e spesso dopo intense trattative con gli insegnanti. Il presidente Usa, Joe Biden, si è speso personalmente per il ritorno alla didattica in presenza, i distretti continuano a mantenere una certa cautela.(Nys)