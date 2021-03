Brasile: Volkswagen sospende produzione per aggravarsi pandemia Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Volkswagen è stata presa di comune accordo con il sindacato dei metalmeccanici dell'Abc paulista che sta facendo pressioni sulle aziende della regione per fermare le fabbriche, ha affermato il sindacato in una dichiarazione. Il presidente del sindacato Wagner Santana ha detto che non c'è ancora accordo con tutte le aziende, ma che l'organizzazione "istruirà i suoi membri ad aprire trattative con i sindacati responsabili di ogni stabilimento produttivo, per discutere la situazione e la possibilità di fermarsi". Sono già state avviate trattative con altre case automobilistiche della regione, come Mercedes-Benz, Toyota e Scania, chiedendo la sospensione delle attività. (segue) (Nys)