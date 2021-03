Brasile: Volkswagen sospende produzione per aggravarsi pandemia Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea) in una nota ha affermato di seguire "con grande attenzione questa nuova fase della pandemia" e che la decisione di fermare spontaneamente la produzione è di competenza di ciascuna compagnia d'accordo con i sindacati. L'associazione conferma inoltre di aver aderito al progetto Unidos pela Vacina, che mira a vaccinare tutti i brasiliani entro settembre coinvolgendo iniziative private. "L'industria automobilistica brasiliana continuerà a contribuire attivamente con le autorità per proteggere i suoi dipendenti, le loro famiglie e le loro comunità. Parallelamente, agirà intensamente per preservare la salute finanziaria di aziende, così che dopo aver controllato la pandemia sarà possibile tornare a crescere, generare ricchezza e più posti di lavoro per il nostro Paese", ha sottolineato Anfavea. (Nys)