Business news: Bmw, almeno metà flotta interamente elettrica entro 2030

- Entro il 2030, almeno metà delle auto prodotte dal conglomerato tedesco Bmw saranno alimentate interamente a energia elettrica. È quanto comunicato dallo stesso gruppo, che ha confermato le indiscrezioni diffuse in precedenza, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Di conseguenza, l'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse, ha annunciato che la quota di auto elettriche vendute dall'azienda entro i prossimi dieci anni potrà superare il 50 per cento in base alla domanda. Finora, Bmw aveva dichiarato che, entro il 2023, il 20 per cento dei suoi veicoli sarebbe stato elettrico o ibrido. Dal 2025, il gruppo intende produrre nuovi modelli su una nuova piattaforma orientata principalmente all'elettromobilità (Geb)