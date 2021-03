Business news: Bmw prevede ripresa significativa nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Bmw prevede per il 2021 una ripresa significativo dopo il crollo delle vendite e dei profitti subito nello scorso anno a causa della crisi del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Franfkurter Allgemeine Zeitung”, l'amministratore delegato Oliver Zipse ha dichiarato: “Abbiamo iniziato il nuovo anno con grande dinamismo, vogliamo tornare al livello precedente alla crisi il prima possibile andare oltre”. Per il 2021, il gruppo punta quindi a “un aumento significativo dell'utile consolidato ante imposte”. Le vendite di auto dovrebbero crescere notevolmente, dopo essere diminuite a 2,3 milioni nel 2020. In Cina, in particolare, la domanda ha sperimentato di recente un netto incremento. Bmw prevede ora che il margine di profitto nel segmento automobilistico aumenterà dal 2,7 al 6-8 per cento. Al riguardo, il direttore finanziario Nicolas Peter ha affermato: “Per noi, il 2021 è incentrato sulla crescita. Allo stesso tempo, siamo pronti a reagire in maniera flessibile”. (Geb)