Business news: Banca nazionale Romania, inflazione del 3,4 per cento per la fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle tariffe per l'elettricità in Romania, nel contesto della liberalizzazione del mercato, e la crescita dei prezzi dei combustibili, con le quotazioni internazionali in salita, hanno influenzato in modo decisivo il trend ascendente dell'inflazione nel Paese all'inizio del quest'anno. Lo riferisce la Banca centrale romena in un rapporto che anticipa la tendenza di crescita inflazionistica fino alla fine del 2021, quando si stima un livello del 3,4 per cento. Ulteriormente, l'indice dovrebbe scendere gradualmente sotto il 3 per cento entro la fine del prossimo anno. "La crisi sanitaria resta un'importante fonte di rischi, parzialmente diminuita dalla comparsa dei vaccini, ma anche dalle incertezze legate alle politiche fiscali e all'evoluzione del mercato del lavoro", chiarisce ancora la Banca centrale. Per quanto riguarda i rischi esterni, l'istituto centrale puntualizza la prospettiva delle future quotazioni per le materie prime. (Rob)