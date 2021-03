Business news: Nord Macedonia, al via costruzione parco eolico a Bogdanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato avviata a Bogdanci, in Macedonia del Nord, la realizzazione di un nuovo parco eolico. Secondo quanto riferisce l'emittente "Kanal 5", alla cerimonia era presente il premier macedone, Zoran Zaev. "Il nuovo investimento nel parco eolico sarà realizzato nell'area tra i villaggi di Stojakovo e Selemli. Si tratta di un investimento per un impianto della potenza di 30 megawatt e del valore di oltre 40 milioni di euro", ha detto Zaev nel corso della cerimonia. Secondo il premier, la nuova struttura sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 18 mila famiglie. Il progetto sarà realizzato dalle società slovene Interenergo e Trigal. (Seb)