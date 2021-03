Business news: Grecia, ottenuti oltre 26 miliardi da emissione di titoli con scadenza a 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha certificato il suo completo rientro sul mercato dei titoli azionari con un'emissione di successo di nuovi titoli di Stato a scadenza trentennale. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", la richiesta dei titoli greci con scadenza a 30 anni (fissata al 2052) - i primi con questa durata dal 2008 - "é stata a dir poco impressionante" superando i 26 miliardi di euro, ovvero dieci volte il valore ottenuto con l'ultima emissione prima della crisi finanziaria. Il tasso d'interesse dei titoli emessi è stato dell'1,956 per cento. La richiesta è stata la seconda maggiore di sempre in Grecia, dopo quella da 29 miliardi di euro offerta per i titoli a scadenza decennale emessi lo scorso gennaio. Anche la qualità degli investitori, secondo "Kathimerini", rappresenta un attestato della fiducia nell'economia della Grecia. Il ministro delle Finanze di Atene, Christos Staikouras, ha osservato che questa emissione contribuisce inoltre ad una maggiore sostenibilità del debito pubblico ellenico. (Gra)