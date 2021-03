Business news: Ucraina, pensioni in aumento del 13,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni in Ucraina sono cresciute del 13,8 per cento nel 2020. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Fondo pensioni ucraino. Nel 2020 sono stati erogati pagamenti pensionistici a 11,1 milioni di cittadini, di cui 2,7 milioni erano pensionati che lavorano. Le spese totali per le pensioni e altri pagamenti pianificati sono ammontate a 479,3 miliardi di grivnie (14,4 miliardi di euro) nel 2020, ovvero il 10 per cento in più rispetto al 2019. (Rum)