Usa: New York, ottava donna accusa di molestie il governatore Cuomo

- Ancora una donna, l’ottava, si è fatta avanti accusando di molestie il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Si tratta di Alyssa McGrath, impiegata dell'ufficio di Cuomo, che accusa il governatore democratico di aver fatto "battute imbarazzanti" sul suo corpo e sul suo aspetto. McGrath, 33enne dipendente di Cuomo, ha raccontato al “New York Times” di essere stata definita "mingle mamas" (donne socievoli). Il governatore l’avrebbe anche chiamata "bella", in italiano, oltre a sbirciare nella scollatura della camicetta. Il caso di McGrath, pur essendo l’ennesimo di una lunga serie, è il primo in cui ad esporsi è un’assistente attualmente in carica. Le altre sette avevano lavorato con Cuomo in passato o lo avevano incrociato per lavoro.(Nys)