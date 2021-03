Colombia: Banca interamericana approva pacchetto di crediti per un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) ha approvato un pacchetto di crediti per 1.250 milioni di dollari (1.049,7 milioni di euro) al governo della Colombia per accelerare la ripresa economica del paese latinoamericano. L'accordo è stato firmato durante la riunione annuale dei governatori del Bid tenutasi a Barranquilla (Colombia). Le risorse saranno utilizzate per finanziare la legge di Bilancio 2021 ed in particolare i progetti di investimento in materia di trasformazione digitale, migrazione e crescita sostenibile. "Il sostegno sarà essenziale per far avanzare l'agenda di riattivazione economica e il programma di crediti a carico della banca pubblica", ha affermato il ministro delle Finanze Alberto Carrasquilla, sottolineando che "il Bid è per la Colombia un partner fondamentale per l'accesso ai finanziamenti e all'assistenza tecnica". (segue) (Vec)