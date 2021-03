Colombia: Banca interamericana approva pacchetto di crediti per un miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti che beneficeranno di questi finanziamenti figurano un programma di sostegno al bilancio per 600 milioni di dollari (503 milioni di euro) destinato a promuovere l'agenda sullo sviluppo sostenibile e un contratto di finanziamento per 150 milioni di dollari (126 milioni di euro) per rafforzare l'efficienza del sistema sanitario pubblico in termini di copertura, equità e protezione finanziaria. Questa operazione, sottolinea il governo di Bogotà, è la prima del genere che la Colombia ha firmato con il Bid. Attraverso questo prestito, verranno mobilitate ulteriori risorse non rimborsabili per il finanziamento sanitario dei migranti per 9,6 milioni di dollari (8 milioni di euro) oltre a 2 milioni di euro provenienti da una donazione del governo della Germania. (Vec)