Business news: Romania, disavanzo delle partite correnti in calo del 36,6 per cento a gennaio

- Il conto corrente della bilancia dei pagamenti della Romania ha registrato un disavanzo di 239 milioni di euro a gennaio 2021, in diminuzione del 36,6 per cento su base annua. E' quanto si evince da un comunicato della Banca nazionale di Romania (Bnr). Nel gennaio 2021, il debito estero totale è diminuito di 58 milioni di euro: quello a lungo termine ammontava a 91,457 miliardi di euro al 31 gennaio 2021 (72,9 per cento del debito estero totale), in aumento dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. (Rob)