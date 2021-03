Business news: Serbia, società russa Sinara interessata a sviluppo ferrovia di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Sinara-macchinari da trasporto è interessata allo sviluppo e ammodernamento del servizio ferroviario urbano della città di Belgrado, Bg Voz. Lo ha reso noto il vicesindaco della capitale della Serbia, Goran Vesic, secondo l'emittente "Rts". Vesic ha partecipato ad un incontro con i rappresentanti di Sinara, in cui è stato ribadito che entro l'estate dovrebbe essere firmato un accordo tra Serbia e Russia che consentirà la partecipazione delle compagnie russe allo sviluppo e all'ammodernamento di Bg Voz. "Abbiamo già 2 milioni e mezzo di passeggeri al giorno, ma è necessario sviluppare ulteriormente i trasporti", ha detto il vicesindaco di Belgrado aggiungendo che il piano di ampliamento si sviluppa in tre fasi. "Il piano è di avviare la cooperazione in tre fasi a marzo del 2023. Ci saranno più di 230 chilometri di ricostruzione ferroviaria e la costruzione di quasi 80 chilometri di nuovi binari. Quando avremo finito tutto questo, nel 2030 avremo due nuove linee della metropolitana e servizio ferroviario urbano completamente rinnovato", ha detto ancora Vesic. (Seb)