Business news: Consiglio Ue adotta InvestEu, garanzia di 26,2 miliardi di euro in bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in settimana InvestEu, il nuovo programma di investimenti che mira a mobilitare gli investimenti pubblici e privati nell'Ue attraverso una garanzia del bilancio dell'Ue di 26,2 miliardi di euro che sosterrà i progetti di investimento dei partner finanziari, come il Gruppo della Banca europea per gli investimenti (Bei), banche nazionali di promozione e istituzioni finanziarie internazionali. Secondo un effetto moltiplicatore, InvestEu dovrebbe mobilitare oltre 370 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nei prossimi sette anni, contribuendo alla ripresa economica e alle priorità politiche a medio e lungo termine dell'Ue, comprese le transizioni verdi e digitali. La garanzia del bilancio dell'Ue sarà indicativamente suddivisa tra le quattro finestre politiche di InvestEu: a infrastrutture sostenibili, ad esempio progetti in energia sostenibile, connettività digitale, trasporti ed economia circolare, andrà il 37,8 per cento; a ricerca, innovazione e digitalizzazione, ad esempio portare i risultati della ricerca sui mercati, progetti di intelligenza artificiale, il 25,1 per cento; alle Pmi il 26,4 per cento; agli investimenti sociali e competenze, ad esempio progetti in materia di istruzione e formazione, alloggi sociali e assistenza sanitaria, il 10,6 per cento. (Beb)