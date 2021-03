Decreto Sostegno: ministero Istruzione, 300 milioni per la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, in Consiglio dei Ministri, al decreto legge sostegni che prevede 300 milioni di euro per sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza sanitaria, sia sotto il profilo dell'acquisto di strumenti e della predisposizione di servizi per la sicurezza di studentesse, studenti e personale, sia nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa, il recupero della socialità, il consolidamento degli apprendimenti. Si tratta di risorse che saranno gestite dal ministero dell'Istruzione. Lo sottolinea il ministero dell'Istruzione in una nota. "Il governo - sottolinea il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - ha riconosciuto, dentro un provvedimento che mette in campo interventi dello Stato a favore della ripresa del Paese, l'importanza strategica della scuola". Due sono le voci presenti per l'Istruzione. "Ci sono risorse per il ritorno in sicurezza, quanto prima, a tutte le attività in presenza", spiega il ministro, e "ci sono risorse per accompagnare la chiusura dell'anno scolastico e la costruzione di un ponte verso il prossimo, per il recupero di competenze e socialità. Siamo al lavoro per integrare ulteriormente gli stanziamenti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa", conclude. (segue) (Com)