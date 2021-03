© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 22 marzo, alle ore 15, la commissione Cultura, presso la Sala del Mappamondo, svolge l'audizione del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppe Moles, sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)