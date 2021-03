Usa: Biden nomina William Nelson a capo della Nasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto l'ex senatore democratico Bill Nelson come nuovo capo dell'agenzia spaziale statunitense Nasa. La notizia, riportata dai media statunitensi, conferma le anticipazioni filtrate nelle scorse ore sul sito "The Verge". Nelson, 78enne ex astronauta è stato senatore per lo Stato della Florida dal 2001 al 2019. Per il ruolo di vicecapo viene indicato invece il nome della ex astronauta Pamela Melroy, 59 anni. La nomina dovrà essere confermata dal Senato federale degli Stati Uniti. Nelson ha volato sullo space shuttle nel 1986 e ha supervisionato i programmi spaziali della Nasa mentre era al Congresso.(Nys)