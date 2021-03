Business news: Francia, Banca centrale rivede al rialzo crescita Pil 2021, +5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale di Francia ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil francese per il 2021, che dovrebbe attestarsi al 5,5 per cento, contro il 5 per cento annunciato a dicembre. Il dato si avvicina al 6 per cento annunciato dal governo ed al 5,9 per cento dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Sarebbe la più forte crescita dal 1973" e una delle "più forti d'Europa", ha detto il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". La media prevista per l'Eurozona nel 2021 è del 4 per cento. La Banca centrale francese per il primo semestre dell'anno prevede una situazione stabile, con le aziende che sono riuscite ad adattarsi alle restrizioni in vigore a causa del coronavirus. Per il secondo semestre, invece, si prevede una ripartenza, stimolata soprattutto dal piano di rilancio. (Frp)