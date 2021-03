Brasile: Volkswagen sospende produzione per aggravarsi pandemia Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- in un'intervista a "GloboNews" il presidente della Volkswagen in America latina, Pablo Di Si, ha auspicato il raggiungimento di accordi tra aziende e dipendenti, attraverso i sindacati. "Quando c'è buona fede, quando c'è un buon dialogo tra le parti sono possibili buoni negoziati ". Di Si ha anche lanciato un appello, dicendo che è necessario "incoraggiare e comunicare in modo chiaro che l'azione non è una vacanza o un lasciapassare per andare a una grigliata, ma è perché le persone stiano a casa". Sulla pandemia, l'esecutivo ha sottolineato che è necessario "concentrare gli sforzi sui vaccini", oltre alle azioni di solidarietà. "Non bisogna pensare all'individuo ma al collettivo, mantenendo il distanziamento sociale e indossando sempre le mascherine", ha consigliato. (segue) (Nys)