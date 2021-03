Città metropolitana Roma: nuovi strumenti digitali per innovare il rapporto con la cittadinanza attiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio per questa sperimentazione è stata attivata una collaborazione con il Dipartimento Dicea dell'Università La Sapienza che sta già sperimentando l'uso di piattaforme collaborative sia ai fini della realizzazione di mappature critiche e partecipative, sia ai fini di un sostegno in futuro di progettualità di sviluppo locale. La comunità italiana per l'e-democracy è in continua espansione e la Città metropolitana di Roma fa parte di questa esperienza al fine di innovare il rapporto fra Pa e cittadinanza attiva. (Com)