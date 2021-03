Decreto Sostegno: ministero Istruzione, 300 milioni per la scuola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, dei 300 milioni previsti dal decreto sostegni, 150 milioni serviranno per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19; di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere, in particolar modo, a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; di servizi medico-sanitari volti a sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di contact tracing nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. (segue) (Com)