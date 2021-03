Bolivia: inchiesta su "colpo di Stato", emesso allerta alle frontiere nei confronti dell'ex ministro Nunez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro Nunez ha dichiarato ieri di essere entrato in clandestinità per sfuggire a quella che definisce una "persecuzione politica" ai suoi danni. L'ex esponente del governo ad interim di Jeanine Anez ha affermato di vivere in condizioni "inumane", addebitando all'ex presidente Evo Morales l'avvio di una "caccia all'uomo" portata avanti dall'attuale governo di Luis Arce contro di lui e contro l'ex ministro dell'Interno Juan Ramon Quintana. Riguardo l'inchiesta nei suoi confronti l'ex alto funzionario ha detto di non aver ricevuto il mandato formale a comparire dinanzi ai giudici. "Mi hanno dichiarato profugo della Giustizia, ma sono le istituzioni giudiziarie ad essere utilizzate dal potere politico per perseguitare gli oppositori violando il principio, il diritto e la garanzia costituzionale del giusto processo e la presunzione di innocenza", ha detto. (segue) (Brb)