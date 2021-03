Città metropolitana Roma: nuovi strumenti digitali per innovare il rapporto con la cittadinanza attiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Città metropolitana di Roma, come altre realtà del tessuto amministrativo nazionale, "utilizzerà la collaudata piattaforma spagnola Decidim che si collegherà alla piattaforma di co-progettazione che nelle intenzioni di CmRC dovrà costruire spazi di confronto pubblico con gli enti e gli stakeholder del territorio aumentando il livello di partecipazione ai processi decisionali e supportando le iniziative dei comuni metropolitani. La stessa piattaforma dovrà consentire l'apertura ad obiettivi, processi e risultati delle azioni poste in atto per consentire anche alle organizzazioni di cittadinanza attiva un monitoraggio effettivo in itinere". (segue) (Com)