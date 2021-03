Bolivia: inchiesta su "colpo di Stato", emesso allerta alle frontiere nei confronti dell'ex ministro Nunez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Nunez ha quindi salutato l'iniziativa dei comitati civici che in queste ore stanno chiedendo al presidente Arce di proclamare un'amnistia per "i prigionieri politici" indicati come responsabili del "colpo di stato" contro Morales, pena una mobilitazione generale nel paese. Gli arresti portati a compimento in questi giorni - tra cui quello della stessa Anez - "non sono altro che azioni grottesche e in violazione dei diritti umani" eseguiti "su istruzioni dirette del ministro dell'Interno, Eduardo del Castillo, e del suo comandante Jhonny Aguilera, che rendo direttamente responsabili per qualsiasi fatto disdicevole possa accadere alla mia famiglia". (segue) (Brb)